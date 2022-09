Dove può arrivare l'esercito russo marcio, smarrito e stanco

Il 24 febbraio, il giorno in cui la Russia ha attaccato l’Ucraina, l’esercito di Mosca sembrava una macchina inarrestabile, in grado di macinare chilometri di territorio, devastare palazzi, arrivare ovunque: era numeroso e più equipaggiato degli ucraini. Dall’inizio è parso chiaro che il fattore umano sarebbe stato determinante, gli ucraini combattevano per difendere le loro case e i loro concittadini, alcuni russi arrivati in Ucraina neppure sapevano per cosa stessero combattendo. Ora che gli ucraini hanno armi potenti, sono ben equipaggiati e la controffensiva di Kyiv avanza con strategia e determinazione e i russi fuggono lasciando dietro di tutto, armi, vestiti e personale, il fattore umano si presenta in tutta la sua rilevanza e diventa il discrimine tra due sistemi molto diversi. I soldati russi oltre a non avere un motivo per cui combattere – ci sono nazionalisti che condividono la missione di denazificare l’Ucraina ma sono una minoranza – sono da mesi sottoposti a perdite pesanti, intere unità sono state spazzate via e non hanno visto arrivare rinforzi. Il morale è basso, la paura è tanta e migliaia di soldati hanno tentato di tornare in Russia, rompendo così i loro contratti con l’esercito: hanno il diritto di farlo, in quanto non si tratta di una guerra, ma spesso esercitare questo diritto non è semplice. Molti uomini vengono dalle regioni più remote e più povere della Russia, hanno deciso di entrare nell’esercito per migliorare la loro posizione economica, ma l’esercito russo, per quanto impegnato in guerre da sempre, ha finora affrontato conflitti con un numero di perdite abbastanza lieve: fare il soldato era compatibile con il rimanere in vita. In Ucraina il teorema si è capovolto: fare il soldato è difficilmente compatibile con il rimanere in vita.

