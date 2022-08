Le ultime evacuazioni dal Donbas, con i minuti contati tra un'esplosione e l'altra

Una folla di anziani lascia la regione, ma c’è chi rimane tra i palazzi sventrati e dice: non ho alcuna simpatia per i russi, ma non me ne vado e li aspetto

Kramatorsk. Dentro il palazzo comunale di Konstantinovka il sindaco manca da tre giorni, è bloccato nelle zone più esposte verso Toretsk dove ogni giorno piovono missili russi, l’ultimo dei quali sabato scorso ha ucciso cinque civili, sorpresi dall’esplosione alla fermata del bus. Nei corridoi a gestire la distribuzione degli aiuti è rimasta solo Marina, che in realtà sarebbe un’inserviente ma che scherzosamente gli altri impiegati chiamano “vicesindaco”, perché da 16 anni occupa l’ufficio di fianco a quello principale. Come molti altri Marina a marzo fuggì a ovest, quando l’avanzata dei russi era molto più lontana dalla città dello stato attuale, ma adesso che le truppe di Mosca si avvicinano, contrariamente alla richiesta di evacuazione generale, la donna ha deciso di tornare a casa sua e al suo lavoro. Per i russi non ha alcuna simpatia, ci tiene a mettere in chiaro, le motivazioni sono molto più materiali: “Ho dormito due mesi in un centro d’accoglienza su un materasso poggiato a terra, in condizioni misere. Ho 68 anni non posso vivere come un senzatetto, ho deciso di tornare a casa”. Davanti al palazzo comunale i volontari del ministero per i territori occupati affiggono gli orari dei treni di evacuazione sulle fermate dei bus, ogni pomeriggio un treno parte dalla stazione di Pokrovsk verso Dnipro dove il ministero garantisce accoglienza nelle proprie strutture.