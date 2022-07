A Bucha il suono della ricostruzione supera quello delle sirene

Ogni via porta la cicatrice dell’orrore russo, ma non c’è tempo per odiare. Il primo passo per ripartire è togliere di mezzo i calcinacci, mentre si allestiscono mense e cucine comuni nelle piazze per chi è rimasto senza casa

Bucha. La sirena degli attacchi aerei è ancora una presenza fissa nei dintorni di Kyiv. Mentre suona tra i palazzi distrutti di Bucha, le persone non si scompongono più di tanto, nessuno corre più a nascondersi. “Se ogni volta che sentiamo l’allarme ci andassimo a riparare, non avremmo più tempo per le nostre attività, non avremmo più tempo per fare niente”, dice al Foglio Andriy, che durante le prime fasi del conflitto ha prestato servizio come medico. Non che le bombe non arrivino più da queste parti. Appena tre giorni fa la flotta russa nel Mar Nero ha colpito con almeno sei missili una cittadina 25 chilometri a nord di Kyiv, Liutizh. Uno dei vettori sarebbe stato intercettato dall’antiaerea proprio sopra Bucha. Ma dopo un mese di occupazione, dopo i crimini della guarnigione russa e le fosse comuni, gli abitanti di questa cittadina tornano a vivere e a lavorare.