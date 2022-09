Cosa possono fare i russi nella centrale che tiene tutti con il fiato sospeso. Il rapporto Aiea

Kyiv, dalla nostra inviata. Ieri è stato pubblicato il report dell’Agenzia per l’energia atomica dell’Onu sulla centrale di Zaporizhzhia: “E’ importante che ciò che sappiamo dai lavoratori, cioè che la situazione è insostenibile, lo scrivano anche gli esperti internazionali”, dice Olga Kosharna, specializzata in sicurezza delle centrali atomiche e membro del Consiglio per la regolamentazione del nucleare di Kyiv. Kosharna non ha mai creduto al “rischio Chernobyl” e neppure che i russi possano provocare un disastro nucleare intenzionalmente: “Per Putin è un altro strumento di ricatto”.

