L'Aiea stabilisce una missione permanente a Zaporizhzhia. I dubbi degli ucraini

Mosca vuole che il territorio occupato diventi russo e il timore ucraino è che la visita dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica porti e a un accordo frettoloso per placare le paure di una nuova Chernobyl

Roma. Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è tornato dalla centrale nucleare di Enerhodar nella regione di Zaporizhzhia annunciando una missione permanente: sei specialisti sono rimasti a lavorare nell’impianto, due rimarranno in modo permanente, d’ora in poi, ha assicurato Grossi, tutte le informazioni riguardo la sicurezza della centrale verranno dall’Aiea, non dai russi o dagli ucraini. La missione ha il sostegno sia di Kyiv sia di Mosca e Grossi ha detto che l’agenzia non si farà influenzare. Ha presentato un piano a colori sulla sicurezza della centrale, che indica che lo stabilimento è molto danneggiato, ma funzionante. La centrale è in mano russa dai primi giorni di marzo, Mosca ha mantenuto il personale ucraino e ha introdotto gli ingegneri della Rosatom, l’agenzia russa che si occupa di nucleare: secondo Grossi la collaborazione è sofferta ma buona.