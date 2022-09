Il ricordo di Gorbaciov a Kyiv è offuscato da due episodi e una convinzione

Nel 2016, l’Ucraina bandì Michail Gorbaciov: non può più venire qui “nell’interesse della sicurezza” del paese. Erano passati due anni dall’annessione della Crimea da parte della Russia di Vladimir Putin e Gorbaciov, che pure era da tempo critico nei confronti di Putin, aveva detto in un’intervista al Sunday Times che sull’annessione si sarebbe comportato come lui: “Sono sempre dalla parte della libertà dei popoli, e la maggior parte delle persone che vive in Crimea vuole riunirsi alla Russia”, aveva detto. La risposta ucraina era stata secca e immediata, sei un pericolo per noi, e oggi che Gorbaciov è morto non stupisce che l’intellettuale ucraino Volodymyr Yermolenko commenti: “Gorbaciov è l’eterno problema della democrazia russa. Il sintomo della sua incapacità di rispettare dei princìpi, il sintomo della sua natura imitativa. Gorbaciov voleva democratizzare l’Urss ma alla fine sostenne il fascismo russo. Creò la perestrojka ma represse le proteste nell’Urss”. La conclusione di Yermolenko è brutale.

