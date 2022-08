La centrale atomica di Zaporizhzia è rimasta disconnessa dalla rete per ore

L’ambasciatrice americana Jenkins dice: Mosca si ritiri e parla di rischi internazionali. La Russia ha i suoi progetti per il sito e vuole usare la minaccia nucleare. Che Putin non farà passi indietro lo dimostra il decreto firmato ieri per ingrandire l'esercito

La corsa notturna di mercoledì per le strade di Mosca della macchina di Vladimir Putin aveva messo in allarme i canali telegram ucraini. Intenti a fare congetture su cosa avesse messo in moto il presidente russo, in molti temevano che fosse qualcosa di urgentissimo, magari collegato alla centrale nucleare Enerhodar nella regione di Zaporizhzhia, occupata dai russi dai primi giorni di marzo. Cosa abbia mosso Putin nel cuore della notte non si sa, ma ieri dalla Energoatom, l’agenzia ucraina che si occupa di nucleare, è arrivata la notizia che per la prima volta nella storia la struttura è stata disconnessa dalla rete elettrica: le linee che collegano la centrale alla rete elettrica sono quattro, tre sono state danneggiate in precedenza. La centrale è stata ricollegata.