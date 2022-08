La guerra attorno alla centrale di Zaporizhzhia fa paura, ma non c'è un “rischio Chernobyl”

Gli impianti sono progettati per resistere a incidenti aerei, esplosioni, terremoti e tornado. Nessun razzo potrebbe farle saltare in aria. Mentre Russia e Ucraina continuano a rinfacciarsi la responsabilità del bombardamento sull'impianto, Stati Uniti e Onu chiedono una zona smilitarizzata

Kyiv e Mosca continuano a rinfacciarsi la responsabilità del bombardamento sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud est ucraino, e si accusano a vicenda di usare l’impianto come scudo. Propaganda di guerra e allarme reale si mescolano e ritorna lo spettro del disastro nucleare. “Qualsiasi attacco alle centrali è suicida”, ha detto mercoledì il segretario generale dell’Onu. Ieri sera Antonio Guterres ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza, voluta con forza da Mosca, e ha chiesto la fine immediata dell’attività militare vicino alla struttura. La Russia prova a dipingersi come parte affidabile a livello internazionale. Come a dire che per quanto li riguarda le porte della centrale più grande d’Europa sono aperte agli ispettori indipendenti.