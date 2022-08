Impedire ai russi di venire in Ue non indebolisce Putin ma chi lo contesta

Zelensky chiede agli alleati di intensificare le sanzioni vietando l'ingresso in Europa ai viaggiatori russi. Ma punire le persone in base alla nazionalità è pericoloso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai suoi partner occidentali di bloccare i confini ai viaggiatori russi. In un’intervista al Washington Post, il leader ucraino ha definito le attuali sanzioni deboli e ha detto che c’è bisogno di un segnale più forte affinché aumenti la pressione su Vladimir Putin. E ha aggiunto: “I russi stanno portando via la terra che appartiene ad altri… dovrebbero vivere nel loro mondo finché non cambiano la loro filosofia”. I capi di stato e di governo di Estonia, Lettonia e Finlandia si sono uniti all’appello di Zelensky. Imporre il divieto presenta delle complicazioni, ci sono paesi come la Germania in cui la diaspora russa è molto nutrita e il divieto di viaggio potrebbe separare le famiglie.