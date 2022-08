Tre argomenti realisti contro i critici delle sanzioni alla Russia

Per l’esperto di geopolitica Frédéric Encel, rinunciare a sanzionare il Cremlino sarebbe controproducente per gli interessi dell’Europa. Scrive Le Figaro (18/7)

In ogni grande crisi internazionale provocata da un governo che vìola apertamente il diritto internazionale, la questione della fondatezza delle sanzioni torna a emergere in occidente come un serpente di mare. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, è un caso assolutamente emblematico dei dibattiti attorno a questo tema. Affermiamolo subito: le sanzioni non costituiscono un rimedio miracoloso all’imperialismo o alla violazione massiva dei diritti umani, ma il loro rifiuto è ancora peggio, in particolare nel caso ucraino. Analizziamo in questo senso i tre principali argomenti antisanzioni.