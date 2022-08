​​​​​​​Agosto di comizi, negli Stati Uniti e in Italia

Una campagna elettorale in agosto: adesso sì che siamo diventati davvero americani. Dagli Stati Uniti avevamo importato un po’ tutto, ci mancava il salto nella politica agostana. Ogni tanto abbiamo provato anche a usare gli strateghi elettorali a stelle e strisce nelle elezioni italiane, ma non avevamo tenuto in considerazione il fatto che, come gli atleti, anche loro raggiungono la forma migliore in un momento preciso dell’anno. Forse per questo non hanno mai avuto particolare successo in Italia: perché l’America della politica, abituata da sempre a votare in autunno, comincia a dare il meglio di sé proprio in agosto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE