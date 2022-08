Dalla Bce arriva la conferma che le sanzioni alla Russia funzionano

Il primo round di sanzioni ha fatto diminuire l'import russo del 15 per cento. Mosca ha grosse difficoltà nel sostituire beni industriali legati ai macchinari e ai trasporti e non possiede le tecnologie necessarie a creare prodotti alternativi. A luglio la vendita di petrolio russo ha recuperato i volumi del 2021 ma grazie a costosissimi sconti ai paesi asiatici

Definire l'efficacia delle sanzioni imposte alla Russia è estremamente complesso perché riguardano beni e settori diversi e sono entrate in vigore in modo dilazionato nel tempo. Una nuova analisi arriva dalla Banca centrale europea che, studiando come sono cambiati i flussi commerciali con la Russia dall'inizio dell'invasione, calcola che il primo round di sanzioni imposte dall'Unione europea a marzo ha ridotto l'import russo di circa il 15 per cento, con i beni sanzionati che hanno subito le flessioni più profonde. Un'importante conferma per proseguire con la strategia delle sanzioni, i cui effetti non si limitano soltanto agli aspetti economici.