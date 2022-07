I tempi di Putin. Mosca ha forza e risorse nel breve periodo, ma più avanti le sanzioni peseranno molto 

Sulla carta sembra un buon momento per Vladimir Putin. Dopo aver superato l’umiliazione della rinuncia a Kyiv e ai piani di smembramento dell’Ucraina, le forze armate russe riescono a tenere i territori conquistati e imporre la propria agenda attraverso il blocco dell’export del grano ucraino. Nel frattempo, la Federazione Russa continua ad avere le casse piene grazie ai ricavi energetici gonfiati dai prezzi globali elevati, permettendo a Mosca di usare il gas come strumento di guerra economica. Ma nonostante questo vantaggio di breve termine – che Putin non sta usando per negoziare – l’orizzonte economico (e geopolitico) della Russia non è affatto roseo.

