Nabiullina è ottimista, ma la Banca centrale russa vede nero

La governatrice della Banca centrale russa, parlando di nuovo alla Duma, ha cambiato tono rispetto a tre giorni fa, assicurando che il paese "non corre alcun rischio default", ma la realtà è ben diversa

Mentre gli obiettivi militari si sono ristretti dalla conquista di Kyiv all’assedio dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, la Russia deve affrontare l’assedio alla sua economia, con gli addetti ai lavori che vedono un futuro cupo ma vivono nella paura di contraddire Vladimir Putin. La governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, parlando nuovamente alla Duma, che le ha confermato un altro mandato di 5 anni, ha detto che il paese “non corre alcun rischio di default” perché dispone “di tutte le risorse finanziarie” per far fronte ai suo impegni internazionali. Solo tre giorni fa Nabiullina aveva spiegato ai parlamentari russi che le sanzioni occidentali avrebbero avuto “un impatto più forte” sull’economia nazionale e che la Russia dovrà affrontare severi “cambiamenti strutturali” per adattarsi.