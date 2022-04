L'oro che non luccica. Le mosse di Mosca rivelano crescenti difficoltà

Il 25 Marzo la Banca centrale russa ha annunciato la disponibilità ad acquistare oro fino al 30 giugno a un prezzo fisso di 5 mila rubli al grammo. Questa politica monetaria, perlomeno curiosa, è stata presa come “un nascente gold standard” da commentatori e (ex) politici nostrani dei quali tacciamo il nome per amor di patria. Nei fatti, invece, rivela le crescenti difficoltà di Mosca. Il “gold standard” è stato un sistema monetario in vigore dalla fine del diciannovesimo secolo fino al 1971 nel quale i paesi aderenti fissavano una parità tra la propria valuta e un bene di riferimento (l’oro). Essendo i cambi bilaterali oro-valute prefissati, i cambi tra le valute (ad esempio tra il dollaro e la sterlina) non erano liberi di fluttuare ma venivano imposti fissi. Non è questa la sede per spiegare perché nel 1971 il Tesoro americano mise fine al gold (exchange) standard. Solo si certifica che l’attuale sistema di cambi flessibili (rublo incluso) non ha nulla a che vedere con quel sistema. Come interpretare quindi la decisione dell’autorità russa di comprare oro a un tasso fisso rublo/oro per un periodo limitato di tempo?

