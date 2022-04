I mercati mondiali ci dicono che scommettere sull'Ucraina è giusto anche per l'economia

A quasi due mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, al netto delle strategie belliche, al netto dei rifornimenti militari, al netto del futuro delle battaglie energetiche, c’è una domanda molto complicata a cui bisogna provare a rispondere per tentare di capire qualcosa di più sul futuro della guerra. La domanda corrisponde a un mistero utile da approfondire, che riguarda un sentimento ormai diffuso nel mondo economico: l’assenza di panico sui mercati rispetto al destino della guerra. Nel giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, alla fine di febbraio, i mercati globali sono improvvisamente crollati. È crollato del 15 per cento il famoso indice S&P 500. È crollato del 20 per cento il Nasdaq Composite. E un trend simile è stato registrato anche in Europa. Eppure, dal 7 marzo, a cavallo con la scelta fatta dai grandi paesi occidentali di rafforzare le sanzioni contro la Russia, i trader mondiali hanno iniziato a comportarsi come se aspettassero tempi più calmi e hanno iniziato a scommettere su uno scenario di pace non troppo lontano nel tempo, all’interno del quale la resa dell’Ucraina sembra essere esclusa.

