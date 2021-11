Biden sceglie la continuità per la Fed

Il presidente americano, Joe Biden, ha riconfermato per altri quattro anni Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, favorendo la continuità, tanto più preziosa in un momento di grande incertezza economica e di inflazione alta. Biden ha anche restaurato il principio dell’indipendenza politica della Fed, che il suo predecessore Donald Trump aveva violato non confermando l’allora governatrice Janet Yellen e scegliendo appunto Powell. In questo modo Biden dà anche un ulteriore appoggio alla strategia decisa dall’attuale governatore e questo è un segnale molto importante perché l’inflazione sta salendo molto e i prezzi al consumo sono cresciuti in ottobre a un tasso che non si vedeva da tre decenni.

