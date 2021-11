Due candidati per imbrigliare l'inflazione: la Fed sceglie il nuovo presidente

Powell, che guida oggi la Federal Reserve, sembra favorito per un secondo mandato. L’alternativa di Biden è la dem Brainard, che però non convince i repubblicani

La fitta agenda di Joe Biden prevede per i prossimi giorni una scelta molto importante: chi nominare come prossimo presidente della Federal Reserve? Il mandato di Jerome Powell, l’attuale presidente, termina a febbraio e già da diversi mesi si discute sul possibile successore dato che la nomina del presidente deve superare il voto del Senato. La decisione, che alcuni analisti si aspettavano già a inizio settembre, dovrebbe arrivare prima di giovedì 25 novembre, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Biden ha due opzioni: confermare Powell per un secondo mandato oppure promuovere Lael Brainard, componente del Board of Governors della Fed da giugno 2014.