La guerra dell'inflazione

Come gli avvocati liberal della serie “The Good Fight” non riescono a godersi la sconfitta di Donald Trump litigando sulle nuove priorità – tipo: la difesa afro e i diritti lgbtq prevalgono sulle battaglie femministe? – l’establishment democratico americano non trova pace sulla domanda: dare la precedenza al controllo dell’inflazione o alla ripresa? Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dopo vari annunci contraddittori, ha dato il via al “tapering”, la riduzione degli acquisti di titoli pubblici, promettendo di lasciare immutati i tassi d’interesse finché non fosse “trasparente” che l’aumento dei prezzi non è temporaneo ma strutturale. Powell, un repubblicano assai moderato nominato nel 2018 dalla Casa Bianca, fu accusato da Trump di sabotaggio delle politiche “America First”. La Fed infatti ha tenuto i tassi più alti di quelli europei, non favorendo l’export, e prima della pandemia ha resistito alle richieste di comprare a piene mani T-Bond, mollando solo quando il Covid ha imposto 120 miliardi di dollari di acquisti mensili. Ma alla vigilia della riconferma (a febbraio) anche Powell rischia di finire vittima della nevrastenia tra democratici e su una faccenda che in Usa è scottante al pari delle tasse: il costo della vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE