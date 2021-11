Perché la scelta della Fed di ridurre gli acquisti non è ancora l'inizio della restrizione globale

L’apparenza inganna, anzi ingannava. E l’annuncio del presidente della Federal Reserve Jerome Powell di ridurre di 15 miliardi al mese gli acquisti di titoli, fino ad azzerarli a giugno 2022, non ha prodotto i dissesti sui mercati che in genere accompagnano l’avvio di misure restrittive della Banca centrale. Il Dow Jones, dopo i record della vigilia, ieri ha oscillato sulla parità mentre il Nasdaq si è portato ai top dell’anno. Forse il messaggio con il quale Powell, repubblicano moderato, ha accompagnato l’avvio del tapering, cioè il ritorno alla normalità, è risultato più convincente degli annunci di un altro moderato, ma democratico, spesso ostaggio dei radicali, quale Joe Biden. Powell è stato accorto nel ripetere che la Fed non pensa di ritoccare anche i tassi d’interesse, ora tra zero e 0,25 per cento, finché non risulterà “in trasparenza” che l’inflazione non è temporanea. Eppure i future sui T-bond ieri scommettevano su un rialzo degli interessi da luglio: ma da tempo Powell smentisce queste previsioni speculative, così come ora in apparenza contraddice la politica di stimoli diretti all’economia di Biden, venuto al G20 di Roma con un accordo da 1.750 miliardi di dollari per sanità, ceto medio, nonché l’imposta sui 700 super ricchi e la minimum tax globale del 15 per cento sulle multinazionali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE