La sinistra americana vuole la testa del presidente della Fed

Al centro della narrazione sulle vicende delle banche centrali si trova il governatore, come se fosse una divinità che può generare il Bene come il Male. Nel caso di Mario Draghi, quando era il governatore della Banca centrale europea, si poteva sia affermare che aveva salvato l’Europa con il “whatever it takes”, sia denunciarlo come colui che aveva rovinato i piccoli risparmiatori con i suoi tassi di interesse nulli o negativi. Nella stampa popolare tedesca la caricatura di Draghi era, infatti, quella di un vampiro che succhiava il sangue (dei risparmiatori). Nel caso di Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve (la Banca centrale degli Stati Uniti), si hanno, in vista della fine del suo mandato che scade all’inizio del prossimo anno, delle prese di posizione da parte della sinistra del Partito Democratico. Alcuni di loro sospettano che Powell, divenuto governatore ai tempi di Donald Trump, possa non condividere lo sforzo di Joe Biden volto a forzare l’economia nella direzione delle infrastrutture, dell’ecologia e dell’uguaglianza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE