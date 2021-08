Il nuovo volto dell'America

Sono usciti i dati del censimento del 2020 e il risultato è che l’America si è ritrovata più multietnica di quello che credeva di essere, più anziana, più metropolitana: con un nuovo volto. I numeri dicono che la quota di bianchi non ispanici è scesa per la prima volta sotto al 60 per cento, con un calo dell’8,6 per cento rispetto al 2010. Invece gli ispanici, il secondo gruppo più numeroso, sono cresciuti del 23 per cento. Il resto della popolazione del 4,3. In sette stati – California, Nuovo Messico, Nevada, Texas, Maryland, Hawaii e Portorico – i bianchi non ispanici costituiscono meno del 50 per cento della popolazione. In California, gli ispanici hanno già superato gli altri gruppi. Se la popolazione adulta negli Stati Uniti è passata da 237 milioni a 261 negli ultimi dieci anni, sono i giovani con meno di 18 anni a essere diminuiti, soprattutto tra i bianchi, dove sono passati dal 53 per cento della popolazione al 47.

