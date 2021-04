Biden e Yellen dichiarano guerra alle ai paradisi fiscali e ai big che non pagano tasse

E tre. Dopo il sostegno alle famiglie (1.900 miliardi di dollari) e il piano di investimenti per difendere la leadership nei confronti della Cina (altri 2.300 miliardi di dollari, spalmati in otto anni), l’amministrazione Biden affronta il capitolo delle tasse. Anzi, dell’elusione/evasione delle multinazionali che trovano riparo nei paradisi fiscali. L’onore di lanciare la sfida è toccato a Janet Yellen, la ministra del Tesoro, ex presidente della Fed, che appare sempre di più l’ispiratrice delle mosse del presidente Biden. Parlando a Chicago, alla vigilia di una settimana zeppa di appuntamenti tra i grandi (G20, assemblea del Fondo Monetario internazionale e della Banca mondiale), miss Yellen ha lanciato questo messaggio: “Intendiamo lavorare con i paesi del G20 per individuare un livello minimo di tassazione sulle società che possa metter termine alla corsa al ribasso ai danni degli Stati”. Ovvero, bando una volta per tutte ai paradisi fiscali.

