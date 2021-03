Le locomotive della speranza

Le parole e le cose. Le parole danno un nome alle cose, le definiscono e con ciò le rendono comprensibili, attribuiscono loro un significato. Ma le parole sono anche una proiezione della mente, sono progetti, espressioni della volontà, in questo modo possono precedere e per molti versi rigenerare, ricreare le cose. Così è avvenuto per il vocabolo resilienza che ha segnato il 2020, indicando un percorso per chi agisce in ogni ganglio della società. Così è per la parola di questi mesi: speranza. Dopo un anno di pandemia, mentre il virus si adatta per sopravvivere, muta, fedele seguace di Charles Darwin, combatte i vaccini, li sopravanza, più rapido, più flessibile; mentre Big Pharma duella con i governi e la dura realtà ci mostra che il salto dal laboratorio all’officina è più arduo e lungo di quel che la propaganda consolatoria ci aveva promesso; mentre diventa ogni giorno più chiaro che non c’è immunità di gregge di fronte alla offensiva della proteina spike, quindi dovremo convivere con il Sars-Cov-2 e le sue varianti, ebbene dopo queste continue incertezze che cosa resta se non la speranza?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni