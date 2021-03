Una riforma a costo zero per Draghi: l'orgoglio Italia

Nelle dichiarazioni programmatiche al Senato del neopresidente del Consiglio Mario Draghi del 17 febbraio scorso è annunciata una “riforma” non meno importante delle molte di cui da anni il nostro paese abbisogna. Si tratta di una riforma “minore” ma non troppo. È una riforma fondamentale per mettere nero su bianco un trasparente e puntuale censimento di tutte le nostre risorse ed energie disponibili e per ripartire con slancio dopo la pandemia. Si tratta della “riforma” dell’orgoglio per l’Italia. Quella dell’orgoglio per l’Italia è una “riforma” che sembra quasi impossibile da realizzare in un paese che l’ultima volta che si è sentito veramente unito è stato forse in occasione della vittoria ai mondiali di calcio in Spagna del 1982, stretto attorno all’immagine del presidente Pertini e di Bearzot che giocavano a carte sull’aereo che li riportava in patria dopo il trionfo. Poi ci sono stati gli anni dell’accentuazione e dell’incattivimento dello scontro politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni