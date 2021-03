Biden dice alla Merkel: basta Nord Stream 2

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ieri ha chiesto alla Germania di abbandonare il completamento di Nord Stream 2, usando il suo primo viaggio a Bruxelles per avvertire gli europei sulle scelte che hanno di fronte. Donald Trump se n’è andato, Joe Biden vuole restaurare l’alleanza transatlantica per far fronte alla minaccia dell’autoritarismo, e dunque la posizione dell’America è sempre la stessa. “Il presidente Biden è stato molto chiaro nel dire che crede che il gasdotto sia una cattiva idea, cattiva per l’Europa e cattiva per gli Stati Uniti”, ha detto Blinken prima di un incontro con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Nord Stream 2 “è in contraddizione con gli obiettivi di sicurezza energetica dell’Unione europea e ha il potenziale di minare gli interessi dell’Ucraina, della Polonia e di altri partner e alleati”. Blinken ha ricordato anche “la legge americana che richiede sanzioni per le imprese che stanno completando il gasdotto”.

