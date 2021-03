Contro Cina, Turchia e Russia l'Ue usa la sua mano di piuma

Dalla Cina alla Turchia passando per la Russia, l’Unione europea si trova di fronte alla sfida rude della geopolitica e, malgrado tutta la sua reticenza, sarà presto costretta a rispondere alla domanda che aveva posto il presidente americano, Joe Biden, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in febbraio: gli europei sono pronti a prendere parte alla battaglia esistenziale tra democrazia e autoritarismo? I ministri degli Esteri dei 27 ieri hanno formalmente adottato le prime sanzioni contro la Cina dal massacro di piazza Tiananmen nel 1989 per punire simbolicamente le persecuzioni contro gli uiguri nello Xinjiang. Nella lista nera dell’Ue sono finiti quattro funzionari del partito comunista e l’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang Production and Construction Corps, l’organizzazione economica e paramilitare che esercita l’autorità amministrativa e controlla le attività economiche nella regione. Sorveglianza, detenzioni di massa, indottrinamento, lavoro forzato: le sanzioni europee sono una risposta minima rispetto alla campagna condotta dalla Cina per cancellare l’identità, la cultura e la religione degli uiguri e che gli Stati Uniti hanno qualificato come genocidio. La risposta cinese è stata tanto dura quanto inattesa per l’Ue: il ministero degli Esteri di Pechino ha annunciato sanzioni contro cinque deputati europei, tre parlamentari nazionali, il Comitato politico e di sicurezza dell’Ue, la sottocommissione diritti umani del Parlamento europeo, i ricercatori Adrian Zenz e Björn Jerdén, il think tank Mercs e la Alliance of Democracies Foundation. L’Ue si aspettava una rappresaglia cinese, ma limitata e moderata, nella convinzione che Pechino non volesse spingere gli europei nelle braccia degli americani. Invece, la Cina vuole imporre una sessione di autocritica: “La parte cinese esorta la parte dell’Ue a riflettere su sé stessa, a comprendere direttamente la gravità del suo errore e a rimediare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni