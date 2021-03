E' iniziata la corsa del dopo Merkel

Da tempo la cancelliera cerca di governare questa transizione, applicando il suo metodo da scienziata, cautela e organizzazione, ma gli intoppi ci sono stati e ci saranno, perché per quanto si possano stabilire regole e successioni, resta l’elemento imponderabile, che è il vuoto che lascia una leader come la Merkel

Questo è un anno super elettorale per la Germania, e sarà “inaspettatamente entusiasmante”, scrive Matthew Karnitsching di Politico, anche se è da tempo che la politica tedesca si è emancipata dal cliché della noia e della prevedibilità. Col rischio di confondere entusiasmo e instabilità, il Superwahljahr, l’anno dei tanti appuntamenti elettorali, inizia questo fine settimana con due voti regionali e si concluderà il 26 settembre, quando ci saranno le elezioni nazionali, meglio note come le prime elezioni “del dopo”: dopo sedici anni di Angela Merkel. Da tempo la cancelliera cerca di governare questa transizione, applicando il suo metodo da scienziata, cautela e organizzazione, ma gli intoppi ci sono stati e ci saranno, perché per quanto si possano stabilire regole e successioni, resta l’elemento imponderabile, che è il vuoto che lascia una leader come la Merkel.