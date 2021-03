Sanzioni e detenzioni arbitrarie. Il bullismo della Cina è un problema di tutti

Si è aperto ieri a Pechino il processo contro l’ex diplomatico e analista del think tank International Crisis Group Michael Kovrig. Cittadino canadese, Kovrig era stato arrestato il 10 dicembre del 2018 mentre si trovava in Cina. Insieme a lui, nelle stesse ore, le autorità cinesi avevano arrestato anche Michael Spavor, un uomo d’affari molto noto per aver facilitato le relazioni economiche tra Corea del nord e Cina. I due cittadini canadesi sono stati fermati qualche giorno dopo l’arresto a Vancouver di Meng Wanzhou, figlia del fondatore e direttrice finanziaria di Huawei, fermata dai canadesi su richiesta degli Stati Uniti e ancora oggi in attesa di una sentenza sulla sua estradizione. I due cittadini canadesi sono accusati di spionaggio, ed esattamente come venerdì scorso, quando si è aperto il processo contro Michael Spavor a Dandong, i rappresentanti diplomatici di oltre venti paesi – tra cui Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Svizzera, Unione europea e Italia – che avevano chiesto di assistere ai processi, sono stati lasciati fuori. Il motivo è che i due cittadini canadesi avrebbero violato la Legge sulla sicurezza cinese, e quindi i processi possono essere celebrati a porte chiuse. Per entrambi, la lettura della sentenza è stata rinviata “a data da destinarsi”, il che ha fatto pensare che ci sia spazio per una negoziazione extragiudiziale – e quindi tutta politica – per il rilascio dei due. Ma a che prezzo?

