Per essere attrattivi serve più mercato e meno politica 

Solo coincidenze? Forse no. Giovedì mattina, poco prima dell’avvio dei mercati, la famiglia Benetton e uno dei fondi di investimento più famosi del mondo (Blackstone) hanno annunciato un’Opa totalitaria su Atlantia (23 euro ad azione) per neutralizzare il tentativo da parte di Florentino Pérez (imprenditore spagnolo, presidente del Real Madrid e numero uno della Actividades de Construcción y Servicios) di acquistare una quota di maggioranza della stessa Atlantia (dove la famiglia Benetton ha attualmente il 30 per cento delle azioni). Il titolo di Atlantia è arrivato ai massimi in Borsa e mercoledì l’operazione potrebbe essere finalizzata. La vivacità del mercato registrata su Atlantia è però solo l’ultimo tassello di una vivacità più ampia che da qualche tempo a questa parte riguarda il mercato delle quotate italiane. Pochi giorni prima del duello tra Pérez e Benetton, un’importante banca francese, Crédit Agricole, che un anno fa ha acquisito il 95 per cento del Credito Valtellinese, ha reso noto di aver acquisito il 9,2 per cento di Banco Bpm, divenendone la prima azionista, alimentando le attese su una futura acquisizione e costringendo con questa mossa Unicredit, che pure mesi fa aveva tentato il colpo su Bpm, a decidere cosa fare in futuro: difendere ciò che ha, espandersi in Europa, tornare alla carica su Bpm per non indebolirsi ulteriormente in Lombardia.

