Processo sportivo sulle plusvalenze: tutti prosciolti

E’ crollato come un castello di sabbia il processo sportivo sulle plusvalenze gonfiate nel mondo del calcio. Il tribunale federale ha infatti prosciolto tutti i 59 dirigenti e le 11 società che erano stati deferiti dalla procura federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Un flop totale per la procura – presieduta da Giuseppe Chiné – che aveva chiesto pesanti sanzioni per i dirigenti coinvolti, tra cui il presidente della Juventus Andrea Agnelli (un anno di inibizione), il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (11 mesi e 5 giorni di inibizione), l’ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici (16 mesi e dieci giorni di inibizione), il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e l’amministrazione delegato Maurizio Arrivabene (otto mesi di inibizione). Erano state previste anche ammende piuttosto leggere per i club: 800 mila euro per la Juventus, 392 mila euro per il Napoli.

