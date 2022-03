Il Tetris di Tim tra Kkr e Cvc

Ieri, in una giornata di borsa al ribasso, Tim non è riuscita a difendere un iniziale recupero restando intorno a 0,3 ad azione, ben lontana dallo 0,505 dell’offerta del fondo Kkr. L’incertezza si deve, secondo gli analisti di Equita, a voci di interessamento del fondo britannico Cvc, che mirerebbe alla parte commerciale (ServCo), quella che nel piano dell’ad Pietro Labriola verrebbe scissa dalla rete (NetCo). Quest’ultima presumibilmente da fondere con OpenFiber dove, come in Tim, è presente la Cdp. Nonostante l’ok del 13 marzo del cda di Tim ad aprire a Kkr la data room, l’interesse del fondo, che risale a novembre 2021 e vale 11 miliardi, sembra raffreddato in quanto presumeva la privatizzazione totale.

