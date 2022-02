L'opa di Kkr su Tim smussata dal governo mostra i disastri della Consob

Che fine ha fatto l’opa di Kkr su Tim? È stata travolta da un insolito destino come la politica italiana? Formalmente sta ancora in piedi o meglio bisogna dire su un piede, perché non è mai diventata (non ancora) una offerta pubblica d’acquisto vera e propria, resta piuttosto una “manifestazione d’interesse non vincolante”. Intanto, parecchie cose sono accadute nell’ex monopolista pubblico dei telefoni, la governance s’è mossa, gli azionisti si sono messi al coperto. Vincent Bolloré che controlla Vivendi, il gruppo francese primo azionista con il 23,75 per cento, è in molte altre faccende affaccendato (tra queste l’uscita dall’Africa vendendo il suo colosso della logistica alla Msc di Gianluigi Aponte) e in Italia ha seguito la tattica sperimentata da Enrico Letta nella battaglia per il Quirinale, lavorando per estromettere Luigi Gubitosi e per sostenere la soluzione interna: Pietro Labriola che, alla guida di Tim Brasil, ha fatto abbastanza profitti da tenere a galla l’intero gruppo.

