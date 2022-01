Per il futuro di Tim, il ceo Labriola lavora a un patto tra Kkr e Cdp

Se c’è un commento che si sente spesso ripetere su Pietro Labriola, nominato con voto unanime ceo di Telecom nel bel mezzo di una contesa tra il fondo americano Kkr e un azionariato diffuso e litigioso, è che è un uomo d’azione a cui non manca l’inventiva. Classe 1967, è di origine pugliese, interista, anticonformista per certi versi (passione per i tatuaggi), viene dal marketing e dallo sviluppo del business. Si è formato quasi esclusivamente nel settore delle telecomunicazioni, dove ha ricoperto incarichi a vari livelli per diverse società, da France Télécom a Infostrada. Ma è in Telecom Italia che ha scalato tutti i gradini fino ad arrivare all’apice di Tim Brasile con risultati che tutti gli riconoscono.

