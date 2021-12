L'Opa fantasma su Tim

L’opa su Tim del fondo americano Kkr assomiglia sempre di più a uno spirito che cerca di materializzarsi ma non ci riesce. Il board della società telefonica è freddo – con Vivendi che mostra crescente sicurezza nelle sue capacità di proporsi come fulcro di un piano alternativo – seppure ha nominato un comitato per la valutazione della proposta preliminare che promette agli azionisti un premio del 60 per cento. E il problema è proprio questo: se il mercato si rendesse conto che tale proposta ha scarse probabilità di diventare una vera e propria opa, il titolo farebbe probabilmente un tonfo (oggi vale 0,48 euro per azione, poco sotto il prezzo offerto da Kkr di 0,505 euro ma molto al di sopra del valore di 0,3 che Telecom aveva il 3 novembre, prima che fosse ufficializzato l’interesse del fondo) perché perderebbe tutto il suo appeal speculativo e d’altra parte non ci sono prospettive che la gestione porti a risultati brillanti nel breve termine, anzi incombe la possibilità di un terzo profit warning.

