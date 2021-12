Troppe zone d'ombra nell'affare Kkr-Tim. Una critica ragionata

La proposta del fondo americano è piena di contraddizioni, in un settore in cui è bene garantire l'indipendenza nazionale. E soprattutto: perché non è stata confermata né smentita?

La proposta cosiddetta amichevole fatta dal fondo americano Kkr per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Tim al prezzo di 0,505 ad azione (11 miliardi di euro) ha riproposto al centro del dibattito politico-economico del paese il tema delle telecomunicazioni. Parlarne senza ricordare in punta di penna il triste passato sarebbe un errore grave. L’allora Stet-Telecom, privatizzata nel 1997 dal governo Prodi a un prezzo risibile, era una società con i conti in ordine, uno scarso indebitamento, con forti innovazioni tecnologiche e progettuali (il progetto Socrate di Pascale ed Agnes) e aveva in pancia una grande telefonia mobile guidata da Vito Gamberale che, per tecnologia e volumi di traffico, era la seconda al mondo. Da quel momento passò dal nocciolo duro a guida Fiat, che più molle non poteva essere, a Roberto Colaninno e ai suoi capitani coraggiosi per finire alla Pirelli di Tronchetti Provera per approdare poi a Telco (la spagnola Telefonica più banche) e, dopo un rapido passaggio al fondo Elliot, è giunta alla compagine di oggi a guida dei francesi di Vivendi di Vincent Bolloré.