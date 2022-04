La proposta di Florentino Pérez per Atlantia è una doppia buona notizia

Il titolo Atlantia controllato dai Benetton ha toccato i massimi, non riuscendo a fare prezzo in apertura, dopo che il gruppo infrastrutturale Acs di Florentino Pérez (noto anche come presidente del Real Madrid) ha confermato una proposta di acquisto non vincolante per la sua maggioranza. Le azioni hanno superato i 20 euro e per gli analisti un’Opa è possibile oltre i 23. Anche perché i Benetton starebbero studiando una contro Opa difensiva assieme al fondo americano Blackstone.

