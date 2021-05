Un'autostrada di occasioni per lo stato

Lo stato ha costruito le autostrade in Italia, le ha vendute, ora se le riprende. Non ci scandalizziamo per nessuno di questi tre passaggi. Mentre ci furono indignazioni, un po’ roba da cretino collettivo, per il primo, quando si disse che si spendeva denaro pubblico per infrastrutture inutili o al massimo utili solo per precisi interessi privati. Ce ne furono, di indignazioni, per la cessione ( via i gioielli di famiglia!) e ce ne sono ora per il riacquisto (torna l’Iri!).

