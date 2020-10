Come usare il metodo Morandi sul Recovery fund. Un'idea contro le demagogie

Per sfruttare al meglio le risorse del Recovery Fund utilizzare l'approccio del ponte Morandi. Modeste proposte

Pubblicità

Al direttore - Il premier Conte ha inviato al Parlamento le linee guida del “Piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery fund”. Anche l’Ue ha emanato le proprie linee guida, per omogeneizzare l’approccio dei diversi paesi e per un controllo di congruità sulle azioni proposte, ai fini del loro progressivo finanziamento. Il buon svolgimento dei progetti richiede un appropriato approccio metodologico e organizzativo per l’intero ciclo di vita dei progetti, per aumentare la probabilità di raggiungere i benefici attesi, soprattutto se si considera che tale enorme investimento graverà sulle generazioni future.

Pubblicità

Grandi imprese e pubbliche amministrazioni di altri paesi avanzati hanno adottato un percorso in tre passi ispirati ai processi del Portfolio Project Management. La ricostruzione del ponte Morandi è stata un successo grazie al fatto che è stato adottato un approccio simile, dopo la procedura di gara. Se il governo seguisse tale esempio istituendo un Portfolio Project Management Office (Ppmo), aumenterebbe la capacità di analizzare/coordinare/sfruttare le sinergie tra i vari progetti degli enti attuatori, avrebbe un unico interlocutore con tutti gli attori interessati, svolgerebbe al meglio l’essenziale compito di reporting di avanzamento lavori da presentare al paese e all’Ue. Il Ppmo per il Recovery plan dovrà seguire la realizzazione dei piani, diventando contraltare tecnico degli analoghi organi che l’Ue istituirà per il controllo su come saranno spesi i fondi.

Arriveranno subito vantaggi, in termini di coordinamento e credibilità, verso i partner europei ma quelli principali si manifesteranno successivamente, al completamento dei progetti, nel dispiegamento dei benefici attesi. I passi principali da compiere sono: 1) Definire i macro-ambiti accorpando i desideri delle amministrazioni, facendo riferimento alle sopracitate linee guida, con le eventuali modifiche/integrazioni che il Parlamento vorrà apportare.

E su queste andranno effettuate le opportune valutazioni di coerenza e congruità. 2) Formulare una strategia coerente con le linee guida e le raccomandazioni dell’Ue, dato che l’accordo siglato prevede stringenti controlli su come tali fondi verranno impiegati (cioè l’appropriatezza, la misura della corretta esecuzione e del successo dei progetti finanziati). 3) Istituire il Ppmo, ove professionisti competenti seguano le implementazioni dei progetti, a supporto degli organismi politici, per mantenere un efficace collegamento tra la strategia del paese e l’esecuzione dei progetti. Il compito sarà di guida e orientamento anche metodologico e di controllo “terzo”. Con la ricostruzione del ponte Morandi abbiamo dimostrato che in Italia vi sono professionalità di primo livello; anche grandi amministrazioni pubbliche operano senza clamori con tale approccio e sarebbe bene farne tesoro. Anche le associazioni italiane dedicate alla cultura del Project Management, costituite dai migliori esperti di settore (anche della Pa) sono certamente disponibili a un supporto.

*Federico Minnelle e Stefano Quintarelli, Copernicani