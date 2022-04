Tutte le mire su Bpm

Le grandi manovre su Banco Bpm turbano la politica, ma piacciono agli investitori internazionali. Ieri la ex popolare milanese è scivolata in Borsa per il timore che il blitz del Crédit Agricole provochi qualche mal di pancia in alcuni ambienti governativi, dove non si è mai spenta l’eco della relazione del Copasir del 2020 che gridava all’invasore francese. Ma secondo la maggior parte degli analisti, l’istituto resta centrale nel risiko bancario italiano che sta entrando in una nuova fase. Tanto più che mentre l’attenzione pubblica è concentrata sulle possibili mire espansionistiche dell’Agricole (se si fondesse con Banco Bpm diventerebbe il secondo polo bancario italiano e darebbe filo da torcere a Unicredit nel nord Italia, ma qualche grattacapo lo creerebbe anche a Bper-Carige-Sondrio), un’altra new entry nel capitale della banca guidata da Giuseppe Castagna non è sfuggita ad occhi esperti, quella del fondo Adar che ha rilevato una partecipazione appena sotto la soglia del 5 per cento, come emerso dal libro soci il 7 aprile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE