Bpm e gli altri. L'Italia torna attrattiva? Parla Monticini (Cattolica)

Milano. Prima l’interesse massiccio dei fondi di private equity per Telecom, poi il miliardario spagnolo Florentino Perez che punta su Atlantia del gruppo Benetton e, infine, l’ingresso della banca francese Crédit Agricole in Banco Bpm con una partecipazione appena sotto il 10 per cento. C’è un fermento d’altri tempi nella finanza italiana con prospettive ghiotte anche per la Borsa tra possibili opa e contro-opa considerando che per queste società e banche non mancano altri pretendenti e i loro stessi azionisti non se ne staranno con le mani in mano. Scenari di guerra e inflazione non fermano le grandi manovre, anzi, semmai le intensificano perché come spiega al Foglio Andrea Monticini, economista dell’Università Cattolica, “il momento è ora perché c’è tanta liquidità in circolazione e con le prospettive di aumento dei tassi d’interesse gli investitori finanziari stanno accelerando la ricerca di nuove opportunità di rendimento”. Ma questo è solo un aspetto tecnico perché la vera ragione di tutto questo gran fermento è, per Monticini, “la ritrovata credibilità dell’Italia e la sua maggiore integrazione in Europa che hanno molto ridimensionato il rischio paese nelle valutazioni degli investitori esteri”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE