Tim e Generali: dove c'è competizione il titolo va. Parlano due analisti

Era attesa per ieri sera la risposta di Kkr al board di Telecom in cui, in sostanza, il fondo americano ribadisce di voler fare una due diligence prima di formalizzare l’offerta per il 100 per cento della compagnia telefonica. In caso contrario, Kkr deciderà di ritirarsi dalla partita e per il mercato verrebbe meno la prospettiva del lancio di un’opa a premio per tutti gli azionisti insieme a una possibile via d’uscita per Telecom dalla situazione ingarbugliata in cui si trova. Se le cose andassero davvero così, gli investitori istituzionali, che nella società guidata da Pietro Labriola, rappresentano quasi il 45 per cento, avrebbero la certezza che la loro voce conta poco.

