Viva la battaglia su Generali

La battaglia per il controllo delle Generali è anche uno scontro di tipo culturale. Mentre l’ad Philippe Donnet è volato negli Stati Uniti a caccia dei voti dei fondi in vista dell’assemblea del 29 aprile, incassando apprezzamento per i risultati fin qui ottenuti, Leonardo Del Vecchio in un’intervista a Bloomberg ha espresso pieno sostegno al piano alternativo di Caltagirone e alla sua lista di candidati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE