Prendersela col gas giusto

Al prossimo Consiglio europeo previsto per fine maggio potrebbe essere più semplice trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas. Nella sua intervista al Corriere della sera, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha precisato che “la proposta italiana di un tetto al prezzo del gas russo sta guadagnando consensi”, indicando per la prima volta che la misura potrebbe riguardare solo il metano proveniente da Mosca. Dal punto di vista diplomatico non è una correzione da poco.

