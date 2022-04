Draghi chiede all'Olanda il tetto al prezzo del gas. Ma Conte e Salvini spingono verso la crisi

Il premier incontra il presidente olandese Rutte ed è fiducioso di convincerlo. Intanto il governo smentisce (ancora) il leader della Lega: "Non si aumentano le tasse sulla casa". Al prossimo Cdm si interviene per semplificare le autorizzazioni delle rinnovabili. Nel mirino è Franceschini

Vogliono andare a sgovernare. Sono maggioranza e tifano “sciopero”. Sono gli scioperati tricolore. Giallo Conte, verde Salvini. Fuori dal Palazzo opera il rosso Maurizio Landini che grida a entrambi: “Scendete, facciamo la patrimoniale”. Non si scambi con “i partiti devono dire la loro” e non è neppure la richiesta di affetto: “Draghi, ascoltaci”. Ogni giorno è sempre lo stesso giorno del “catasto” con segue smentita del governo: “Non è vero che aumentiamo le tasse. E’ una bugia”. Sono prove tecniche di crisi anticipata. A Palazzo Chigi l’hanno compreso e dicono: “Sta precipitando il mondo e questi ci ballano sopra”. Non temono di perdere il posto ma sono “sbigottiti” se pensano a chi vuole prendere il loro.