Draghi riflette se nominare un "Figliuolo del gas", Conte si immagina Mélenchon

Ha violato la carta dei diritti del Dandy. “Posso essere io il nuovo Mélenchon!”. Sta per abbandonare l’abito per la tuta. Anche i capelli: “Al naturale. Non sapete che va di moda il grigio gauche?”. Ora è il “Peppin metallurgico ferito nel Def”. A Politico, lo stesso giornale che nel 2018 aveva titolato “Giuseppe Conte, Donald Trump’s italian cheerleader” (come la mettiamo? Oggi è giornalismo e ieri ideologia?) ha rilasciato un’intervista per spiegare che “bisogna evitare la corsa al riarmo”. A Enrico Letta ha ricordato che lui “non ha firmato nulla” e che “l’alleanza con il Pd” dipende “dalla capacità di dialogo e dal reciproco rispetto”. Come se fosse alla guida di un movimento di sir inglesi, gentiluomini con il bastone di rovere e i calzoni di tweed. “Non c’è da stare tranquilli” e non credono neppure, a Palazzo Chigi, che la “no fly zone” sulla delega fiscale, fino al 2 maggio, preceda la fine delle ostilità. Sono consapevoli che la prossima rivendicazione territoriale sarà la fornitura di gas con l’Egitto di al-Sisi, la nazione che non ha mai voluto dire la verità sull’omicidio Regeni. Il rischio è che una vicenda dolorosissima possa essere piegata in chiave politica. Al governo dicono che “è qualcosa di insopportabile. Accostarle è da gaglioffi”. Si sta seriamente valutando di nominare un “Figliuolo del gas”. Loro, Conte e Salvini, fanno staffetta. Sono Jacobs e Tortu della lentezza esecutiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE