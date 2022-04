Il "Truman Salvini show". Sulla delega fiscale il governo pronto a "recitare per lui"

Il piano del governo è “ditegli sempre di sì”. Non bisogna temerlo ma assecondarlo. E’ il Salvini immaginario, il disunito fiscale: “La delega non la voto”. Oscilla tra i complimenti a Marine Le Pen (“dopo Orbán un altro segnale importante”) e l’affetto verso Romano Prodi (“le sue parole di saggezza le trovo assolutamente azzeccate”). Potrebbe perfino dire che i libri di Dario Franceschini “sono riuscitissimi”. A Verona ha parlato di benzina: “Bisogna rinnovare lo sconto che scade il 21 aprile”. Gli hanno risposto: “Guarda che lo abbiamo già rinnovato”. E lui: “Vabbè, scade di nuovo”. Domani incontra Draghi. Si recita per lui.

