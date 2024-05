L'arresto di Toti cambierà il futuro del rigassificatore ligure? Più no che sì

L’arresto di Giovanni Toti non dovrebbe avere conseguenze sulla pianificazione energetica e sulla sicurezza degli approvvigionamenti italiani di metano. Non dovrebbe. Il fatto: martedì mattina la notizia dell’arresto del presidente della regione Liguria ha acceso illusioni ciniche fra i comitati nimby savonesi che non vogliono l’arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo del porto di Vado Ligure. Per alcuni di loro la speranza, povera di umana pietà per Toti, è che il progetto sfumi insieme con il commissario incaricato dal governo di far arrivare la nave, appunto il presidente della regione Toti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE