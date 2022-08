Reportage da Piombino, dove il rigassificatore è spauracchio di sogni e desideri vacanzieri

Per spiegare queste pazze elezioni estive e anche un po’ l’Italia della tanto strombazzata agenda Draghi, che è come la sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia, bisogna andare a Piombino. E’ un posto che tutti crediamo di conoscere, tutti ne abbiamo sentito parlare, ci siamo passati, ci abbiamo generalmente preso un traghetto, concentrati più sul non finire in mare tipo Fantozzi con la Bianchina che non sulle bellezze naturali che pure ci sono, copiose. Pochissimi infatti ci si sono fermati. E’ un posto che sembra lontanissimo e insieme vicino, comunque rovesciato rispetto alla capitale. Noto per le sue acciaierie, oltre che per i traghetti per l’Elba, adesso conosce una nuova fama politica e barricadera. La questione, si sa, è quella del rigassificatore: una grossa nave scura e cicciotta della Snam, dal nome inquietante ed esotico, Golar Tundra, che verrà parcheggiata al largo del porto, e trasformerà il gas liquido in gassoso, in funzione anti Putin.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE