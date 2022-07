Archiviare il populismo energetico

Per una serie di fattori geopolitici ed economici, l’Italia dovrebbe riuscire a superare l’inverno risparmiando i 3,9 miliardi di gas secondo lo schema condiviso con l’Unione europea senza ricorrere a tagli drastici per l’industria. Il piano di risparmio e diversificazione che ha elaborato il ministero della Transizione ecologica per raggiungere l’indipendenza dalla Russia nel 2024 è composto da diversi tasselli: l’uso temporaneo del carbone, l’aumento delle rinnovabili, la riduzione della domanda legata alla generazione termica e i nuovi volumi importati in seguito agli accordi stipulati dal governo Draghi con diversi paesi, tra cui Congo, Angola, Egitto e Qatar. Il gas naturale liquefatto (Gnl) che viaggia via nave assumerà un ruolo importante per la sicurezza energetica dell’Italia nel 2023, quando a questi paesi si aggiungeranno altri fornitori per un totale di 7,9 miliardi di Gnl.

